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  4. Balıkçılar Marmara Denizi'nde ceset bulmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatına ait olduğu belirlendi

Balıkçılar Marmara Denizi'nde ceset bulmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatına ait olduğu belirlendi

27.04.2024 00:18
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Marmara Denizi'nde, Karacabey ilçesinin Kurşunlu Mahallesi açıklarında, 2 gün önce balıkçılar tarafından su yüzeyinde bulunan ceset bulunmuştu. Yapılan DNA incelemesinin ardından cesedin 73 gün önce batan 'BATUHAN A' isimli geminin mürettebatından Ahmet Atav'a (22) ait olduğu belirlendi.

Balıkçılar Marmara Denizi'nde ceset bulmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatına ait olduğu belirlendi

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 2 gün önce balıkçılar, su yüzeyine çıkmış 1 ceset buldu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı cesedin üst aramasında, 73 gün önce batan 'Batuhan A' gemisinin kayıp mürettebatından Ahmet Atav'a ait olduğu öğrenilen çakmak bulundu. Savcılık incelemesinin ardından ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

MARMARA-DENIZINDE-BULUNAN-CESEDIN BATU_45716 (2)

CESET KAYIP MÜRETTEBATA AİT ÇIKTI

Burada cesetten alınan DNA örneği ile kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırıldı. Yapılan testlerin ardından cesedin Ahmet Atav'a ait olduğu belirlendi. (DHA)

MARMARA-DENIZINDE-BULUNAN-CESEDIN BATU_45716

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi ceset gemi
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