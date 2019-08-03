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"Balıkçılar olarak sezona umutsuz başlıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kozlu İlçesi Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan: - "Hava şartları, denizin dibindeki akıntı sebebi, denizin çok soğuk olması, geç ısınması bunlar başlıca nedenlerimiz. Balıkçılar olarak av masraflarımızı karşılayamıyoruz" - "Palamudun olmamasının sebebi de zaten şu an Ereğli ve Kozlu arasında hamsinin görünmemesidir. Palamudun yemi hamsidir, hamsi olmayınca palamut olmuyor"

Batı Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayacak yeni sezon hazırlıklarına sürdüren balıkçılar, iklim koşullarının değişmesinin bu yılki av sezonunu olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesi Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçıların yeni sezon hazırlıklarına devam ettiğini belirtti.

Av üzerindeki tekne sayısının fazla olmasının yanı sıra yaşanan bazı olumsuzluklardan dolayı balıktan istenen verimi geçen yıl alamadıklarını anlatan Kayhan, "Balıkçılar olarak bu sezona umutsuz başlıyoruz. Hava şartları, denizin dibindeki akıntı sebebi, denizin çok soğuk olması, geç ısınması bunlar başlıca nedenlerimiz. Balıkçılar olarak av masraflarımızı karşılayamıyoruz. En önemli faktörlerden birisi de bu." diye konuştu.

Kayhan, 15 Ağustos'ta oltacılara açılacak palamut avcılığı için küçük ölçekli kıyı balıkçılarının hazırlıklarını büyük bir hevesle sürdürdüğünü kaydetti.

Palamudun, ne vanoz ne de normal palamut olarak kendini gösteremediğini vurgulayan Kayhan, şunları söyledi:

"Ufak ölçekli balıkçılarımız mezgit, ufak tefek istavrit avlamaktadır. Bu yıl gösteriyor ki endüstriyel balıkçılık yapan büyük tekneler de aynı şeyi söylüyor, bu yıl balığın daha az olacağı, bunun sebebi de iklim koşullarının sürekli değişmesidir. Deniz bir sıcak bir soğuk, hayvan yumurtalarını geç bırakıyor, bu geç bırakma hayvanın gelişimini geciktiriyor ve küçük ölçekli balık olduğu için de avlanamıyor. Endüstriyel açıdan balıkçılarımız zor durumda olacaktır."

- "Hamsi olmayınca palamut olmuyor"

Sürdürülebilir balıkçılığın kıyıdan başladığını, kıyıda balık olmadığı takdirde hiçbir yerde balık olamayacağını kaydeden Kayhan, geçen yıl Zonguldak, Ereğli ve Kozlu limanlarından toplam 28 bin ton hamsinin yurt dışına ihraç edildiğini aktardı.

Kayhan, "Bu yıl umut yok. Denizlerimizde hamsi normalde başından kendini gösterir. Palamudun olmamasının sebebi de zaten şu an Ereğli ve Kozlu arasında hamsinin görünmemesidir. Palamudun yemi hamsidir, hamsi olmayınca palamut olmuyor. Bu yıl büyük takımlarımız dahi çok umutsuz. Geçen yıl aşırı derecede fabrikalara dökme balıkçılık yapıldı. Bu da endüstri balıkçılık için iyi ama gelecek için hiç iyi bir şey değil çünkü bugün yeriz ama yarın ne yiyeceğiz? Bunu düşünemiyoruz. Bu yıl hamsiden büyük endüstriyel balıkçılık yapan teknelerimiz çok umutsuz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
balık Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan Zonguldak

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