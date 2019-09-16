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Balıkçılar palamutta hayal kırıklığı yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz'de gırgır ve trol tekneleriyle denize açılan balıkçılar, palamutta umduğunu bulamadı

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da gırgır ve trol tekneleriyle denize açılan balıkçılar, palamutta hayal kırıklığı yaşıyor.

Sabahın erken saatlerinde "Vira bismillah" diyerek ava çıkan balıkçılar, hava şartlarının düzelmemesi nedeniyle az miktarda mezgit, barbun ve hamsiyle limana dönüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun, hava şartları nedeniyle kötü başladığını, özellikle de palamut mevsimi olmasına rağmen balığın avlanamadığını söyledi.

Diğer balık türlerinde az da olsa avcılığın yapıldığını aktaran Karakaş, "2 aydan beri poyraz esiyor. Balıkçılığı ciddi oranda etkiliyor. Palamutta kötü bir sezon geçiriyoruz." diye konuştu.

Karakaş, palamut hariç diğer balık türlerinin avlandığını ancak istenilen miktarda olmadığını belirterek, "Mezgit tezgahlarda yerini alıyor. Barbun, istavrit ve hamsi de mevsim şartlarına göre normal vaziyette çıkıyor. Palamut hariç diğer balık türlerinin hepsi çıkıyor. Hava şartları, küresel ısınma, deniz kirliliği, kotasız avcılık, boğazdaki dalyanların kapatılmaması, bunların hepsi üst üste gelince bu tip sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Uzun yıllardır bu kadar kötü bir başlangıç olmadı." ifadelerini kullandı.

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