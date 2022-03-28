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  4. Balıkçılar panikledi! Mayın sandılar ama bu kez gerçek bambaşka çıktı

Balıkçılar panikledi! Mayın sandılar ama bu kez gerçek bambaşka çıktı

28.03.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Karadeniz'den sürüklenen mayınlar Türkiye'de paniğe neden oldu. Balıkçıların dikkatiyle bugüne kadar iki tane mayın etkisiz hale getirildi. Son olarak Yalova'da balıkçıların şüphelendiği bir cisim için mayın ihbarı yapıldı. İnceleme yapan ekipler cismin şamandıra olduğunu belirledi.

Balıkçılar panikledi! Mayın sandılar ama bu kez gerçek bambaşka çıktı

Yalova’nın Armutlu ilçesi açıklarında deniz mayını olduğundan şüphelenilen cismin şamandıra çıkması herkese rahat nefes aldırdı.

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EKİPLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Alınan bilgiye göre, Armutlu ilçesi Dereağzı mevkiinde, deniz kıyısına yakın bir cisimden şüphelenen vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik’e bildirdi. Bölgede cismin deniz mayını olabileceği bilgisi gelen Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı. Ekipler yaptıkları incelemede cismin tekneleri deniz açıklarında bağlamaya yarayan şamandıra olduğunu belirlendi.
Deniz mayını paniği yaşaya ilçe halkı cismin şamandıra çıkmasıyla rahat bir nefes aldı. (İHA)

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Yalova
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