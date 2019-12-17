HABER

Balıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu bulamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de 1 Eylül'de başlayan av sezonundan balıkçılar umduğunu bulamadı. Deniz sıcaklıklarının artması ve ekosistemdeki değişimler, balık türlerini olumsuz etkiledi.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de 1 Eylül'de başlayan av sezonundan balıkçılar umduğunu bulamadı. Deniz sıcaklıklarının artması ve ekosistemdeki değişimler, balık türlerini olumsuz etkiledi.
Çanakkale'de, 15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül’de bitmesiyle balıkçılar denize açıldı. Geçen seneye oranla bu sene verimin daha az olduğunu belirten balıkçılar, umduklarını bulamadı. Deniz sıcaklıklarının artması ve ekosistemdeki değişimler balık türlerini olumsuz etkiledi. Fiyatlar da balıkçı tezgahlarına yansıdı. Fiyatın yüksek olması hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun etmedi.
'ŞU ANDA BALIK OLMADIĞI İÇİN FİYAT PAHALI'
Balık sezonunun bereketsiz geçtiğini belirten balık hali esnafı Tuncay Dinç, "Balık fiyatları pahalı. Hamsi biraz biraz irileşti ama 30 liradan satıyoruz. Eskiden ufak hamsi geliyordu, 20 liradan satıyorduk. Şu anda iri hamsimiz var ve lezzetli. Uskumu ve istavrit geliyor. Şu anda balık olmadığı için fiyat pahalı. İri balık az çıktığı için üzerine fiyatta biniyor. İstanbul'dan getirttiğimiz için nakliye de fiyat koyuyor. Üçüncü el biz olduğumuz ve biz de üzerine fiyat koyduğumuz için balık pahalı oluyor. Palamut durumu zayıf, yok gibi bir şey. Tezgaha getiriyoruz, 45-50 liraya satıyoruz. Milletin alım gücü olmadığı için palamutu getirtmiyoruz. Lüfer de az çıkıyor. 120 ile 140 lira arasında satıldığı için tezgahlara koyamıyoruz. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle kış balığı lüfer olmuyor. Eğer havalar soğursa belki lüfer olabilir" dedi.
Tezgahlardaki balık fiyatlarından da bahseden Tuncay Dinç, "Kültür çipurası 40 lira, zargana 30 lira, kültür levreği 35 lira, sarıkanat 75 lira, deniz levreği, 50 lira, kupa 20 lira, sardalya 15 lira, istavrit 25 lira" diye konuştu.
'ÖNÜMÜZDEKİ YIL BOL BALIK OLACAĞINI TEMENNİ EDİYORUZ'
Balık sezonunun bu sene umdukları gibi olmadığını ifade eden balıkçı Engin Tunç ise, "En başta palamutun kıt olması, çinekopların az çıkması, sezonu olumsuz etkiledi. Bunları küresel ısınma, hava sıcaklığı, denizlerdeki rezervlerin azalmasına bağlıyoruz. Şu bir gerçek ki, denizde hava suyu sıcaklığı çok önemli. Balıkları göçe etkileyecek bir etken olmuyor. Yani neticede suların soğuması lazım. Karadeniz'de büyük bir rezerv var. Balıklar bitmiş değil, fakat hava sıcaklığı, su sıcaklığı değişmediği sürece balık da kendisini göçe zorlamıyor. Her türlü balık çıkıyor. Önümüzdeki yıl bol balık olacağını temenni ediyoruz" dedi.
Balık halinde alışveriş yapan Hüseyin Güney ise, balık fiyatlarının yüksek olmasından yakındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...
Balıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu bulamadıBalıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu bulamadı
Iraklı ailenin evinde yangınIraklı ailenin evinde yangın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili yeni gelişme!

Çok tartışılmıştı! Balıkçılarla ilgili yeni gelişme

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 20 yaralı

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 20 yaralı

1 milyon lira ödülle aranan turuncu listedeki terörist öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Servet Demir öldürüldü

HDP Malatya Eş Başkanı Fatma Alataş gözaltına alındı

HDP'li bir isim daha gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.