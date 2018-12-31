HABER

Balıkçılar yeni yılda hamsiye ağ atacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 14:44 | Son Güncelleme

Sezona palamutla başlayan balıkçılar, yenil yılda hamsiyle gülmeyi ümit ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - Balıkçılar, yeni yıla hamsi avı için ağ atarak başlayacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların bereketli bir sezon geçirdiğini, ancak palamut akınının bitmesiyle yoğunluğun da azaldığını söyledi.

Pehlivanoğlu, havaların soğumasıyla yenil yılda balıkçının hamsiye ümit bağladığını ifade ederek, "Palamut ve istavrit akımı bittiği için şu anda balıkçılar yoğunluğun ardından biraz mola verdi diyebiliriz. Soğuk havalarında etkili olmasıyla birlikte hamsi için denize açılacağız. İnşallah yeni yılda balık bolluğu olur." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan İdris Şeremet de geçen yıla göre bu sene balıkçılığın iyi geçtiğini söyledi.

Şeremet, sezonun hamsiyle devam etmesini beklediklerini aktararak, "Bu sezon halkımız gayet güzel balık yedi. Artık palamut dönemi bitti. Hamsi başladı ve yeni yılda da devam edecektir. Hamsi de yerli hamsi, Ege hamsisi ve Karadeniz hamsi olarak kalite kalite değişiyor. Her hamsinin lezzeti daha farklı oluyor." diye konuştu.

Şu anda balık fiyatlarının uygun olduğunu aktaran Şeremet, "Geçen yıllara göre hamsi bu sene daha fazla. Çinekop oluyor, az da olsa istavrit var. Bunlar havaların soğumasıyla da çeşitlenecektir. Yeni yılda hamsiyle başlayıp çeşidin artmasıyla kıyıya her zaman bol balıkla dönmeyi umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Arsa mağdurları Noel Baba kostümüyle eylem yaptıArsa mağdurları Noel Baba kostümüyle eylem yaptı
Bitlis'te 259 polis adayı, yemin ederek diploma aldıBitlis'te 259 polis adayı, yemin ederek diploma aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamsi sezon Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 yıldır kimse çıkmıyordu

30 yıldır kimse çıkmıyordu

Atatürk için skandal sözler! Paylaşımın altına çirkin yorumlar

Atatürk için skandal sözler! Paylaşımın altına çirkin yorumlar

2018'de 107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı! O tarihe dikkat...

İstanbul için flaş 'kar' iddiası... Tarih verip uyarıda bulundu!

Taksim Meydanı'na yerleştirildi! Görüntüleri anlık olarak merkeze gönderecek

Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.