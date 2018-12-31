Balıkçılar yeni yılda hamsiye ağ atacak

TEKİRDAĞ (AA) - Balıkçılar, yeni yıla hamsi avı için ağ atarak başlayacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların bereketli bir sezon geçirdiğini, ancak palamut akınının bitmesiyle yoğunluğun da azaldığını söyledi.

Pehlivanoğlu, havaların soğumasıyla yenil yılda balıkçının hamsiye ümit bağladığını ifade ederek, "Palamut ve istavrit akımı bittiği için şu anda balıkçılar yoğunluğun ardından biraz mola verdi diyebiliriz. Soğuk havalarında etkili olmasıyla birlikte hamsi için denize açılacağız. İnşallah yeni yılda balık bolluğu olur." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan İdris Şeremet de geçen yıla göre bu sene balıkçılığın iyi geçtiğini söyledi.

Şeremet, sezonun hamsiyle devam etmesini beklediklerini aktararak, "Bu sezon halkımız gayet güzel balık yedi. Artık palamut dönemi bitti. Hamsi başladı ve yeni yılda da devam edecektir. Hamsi de yerli hamsi, Ege hamsisi ve Karadeniz hamsi olarak kalite kalite değişiyor. Her hamsinin lezzeti daha farklı oluyor." diye konuştu.

Şu anda balık fiyatlarının uygun olduğunu aktaran Şeremet, "Geçen yıllara göre hamsi bu sene daha fazla. Çinekop oluyor, az da olsa istavrit var. Bunlar havaların soğumasıyla da çeşitlenecektir. Yeni yılda hamsiyle başlayıp çeşidin artmasıyla kıyıya her zaman bol balıkla dönmeyi umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

