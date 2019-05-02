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Balıkçılar yüzünü "salyangoz"a döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, av yasağının ardından salyangoz avcılığıyla geçimlerini sürdürüyor - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Burada iyi bir salyangoz avcılığı yapıyoruz. Avcılık uzun bir süre devam edecek. Yaz ayında başka avcılık olmadığı için sürekli bu işi yapacağız"

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, av yasağının ardından salyangoz avcılığına yöneldi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların avlanmanın olmadığı dönemde salyangoz avcılığı yaptığını söyledi.

Karakaş, salyangozun yurt dışına ihraç edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Salyangoz avcılığı balıkçılığın ikinci bir sektörüdür. Ciddi anlamda Akçakoca'da salyangoz avcılığı yapılmakta. Şu anda 2 teknemiz bu dönemlerde salyangoz avcılığı yapıyor. Bu salyangoz Türkiye'de işlendikten sonra Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.

Türkiye'ye ciddi anlamda getirisi var. Salyangoza rağbet çok. Burada iyi bir salyangoz avcılığı yapıyoruz. Avcılık uzun bir süre devam edecek. Yaz ayında başka avcılık olmadığı için sürekli bu işi yapacağız. Ocak ayına kadar bu iş devam edecek."

Karakaş, salyangozun iyi bir alternatif olduğunu ifade ederek, balıkçıların talepten memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Yurt dışına gönderilen salyangozun kilogramı 3 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı Düzce Salyangoz

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