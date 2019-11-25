Balıkçılar Zonguldak’ta aradığını bulamayınca Hopa’ya yöneldi

Zonguldaklı balıkçılar, Zonguldak’ta aradığı balığı bulamayınca Artvin’in Hopa ilçesine yöneldi.

Zonguldaklı balıkçılar aradıkları balığı Zonguldak’ta bulamayınca Artvin’in Hopa ilçesine gitti. Balıkçılar hamsi ve mezgiti Hopa’dan getirerek tezgahlarda satışa çıkardı. Öte yandan, balıkçılar palamudun yokluğunda ise tezgahlarda somonu ön plana çıkardı. Tezgahlarda balık fiyatları ise şu şekilde yer aldı: Somon; 30-35 TL, hamsi; 10 TL, mezgit ise 25 TL.

Zonguldak’ta 10 yıldır balıkçılık yapan Kemal Özçep, "Bu yıl Zonguldak’ta balık yok denecek kadar az. Biz de vatandaşlarımıza balık yedirmek için Artvin Hopa’ya gidiyoruz. Orada balık yeterli seviyede. Bu yıl palamut yok. Ama hamsi ve mezgitten istediğimizi alıyoruz. Palamudun yokluğunda ise vatandaşlarımız somona yöneldi. Genellikle hamile vatandaşlarımız somonu tercih ediyor" dedi.

