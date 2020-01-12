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  4. Balıkçılara denetim

Balıkçılara denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 09:54 | Son Güncelleme

Trabzon’da balıkçılara yönelik olarak yapılan denetimlerde 46 işletmeye 92 bin TL idari para cezası kesilirken boy yasağına uymayan tonlarca balığa da el konuldu.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Su Ürünleri Kanunu koruma kontrol faaliyetleri kapsamında 2019 yılında yaptıkları denetimler sonucu söz konusu kanuna aykırı davrandıkları tespit edilen 46 işletmeye toplam 92 bin 106 TL idari para cezası uyguladı.Aynı yıl içinde yapılan denetimlerde boy yasağına uymayan 70 ton hamsi, 3 ton 675 kilogram istavrit, 360 kilogram barbun, 720 kilogram mezgit, 11 kilo Kalkan balığına el konulurken ayrıca, 6 adet yaklaşık 6 bin metre kalkan balığı ağı ile 12 adet misina ağına da el konuldu.Öte yandan 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle TBMM Genel Kurulu’nda Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik yapan kanun kabul edilerek yasallaşırken yeni yasaya göre yönetmenliğe aykırı balık avlayanlara uygulanan para cezaları artırıldı.

Trabzon’da balıkçılara yönelik olarak yapılan denetimlerde 46 işletmeye 92 bin TL idari para cezası kesilirken boy yasağına uymayan tonlarca balığa da el konuldu.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Su Ürünleri Kanunu koruma kontrol faaliyetleri kapsamında 2019 yılında yaptıkları denetimler sonucu söz konusu kanuna aykırı davrandıkları tespit edilen 46 işletmeye toplam 92 bin 106 TL idari para cezası uyguladı.
Aynı yıl içinde yapılan denetimlerde boy yasağına uymayan 70 ton hamsi, 3 ton 675 kilogram istavrit, 360 kilogram barbun, 720 kilogram mezgit, 11 kilo Kalkan balığına el konulurken ayrıca, 6 adet yaklaşık 6 bin metre kalkan balığı ağı ile 12 adet misina ağına da el konuldu.
Öte yandan 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle TBMM Genel Kurulu’nda Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik yapan kanun kabul edilerek yasallaşırken yeni yasaya göre yönetmenliğe aykırı balık avlayanlara uygulanan para cezaları artırıldı.

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