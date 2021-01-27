HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balıkçılara mor ve mavi ışık denetimi

Balıkçılara mor ve mavi ışık denetimi

27.01.2021 13:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri ile Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık satışı yapan işletmeleri inceleyerek mor ve mavi ışık kullanarak balıkların kusurunu gizlemeye çalışan balıkçıları denetledi.Balık satışı yapan işletmeler hamsi avına getirilen yasağın ardından diğer konular hakkında da denetleniyor.

Samsun İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri ile Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık satışı yapan işletmeleri inceleyerek mor ve mavi ışık kullanarak balıkların kusurunu gizlemeye çalışan balıkçıları denetledi.
Balık satışı yapan işletmeler hamsi avına getirilen yasağın ardından diğer konular hakkında da denetleniyor. Ekipler, balık boyu, hijyen ve ışık konusundaki denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık satışı yapılan işletmeleri ışık kullanımı konusunda denetledi. 1 hafta önce yapılan ilk denetimlerde mavi ve mor ışık kullanan ve son kez uyarılan 20’ye yakın işletme, bugün tekrar kontrol edildi.
Ekipler ilk önce Saathane Meydanı civarında bulunan balıkçıları denetledi. Daha önce uyarılan balıkçıların mavi ve mor ışıkları söküldüğü gözlendi. Ekipler daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Pazarı’ndaki balık satan işletmeleri kontrol etti. Burada da mavi ve mor ışıkların söküldüğünü gören ekipler, balık satıcılarına duyarlı davranışlarından ve kurallara uymalarından dolayı teşekkür etti. Ekipler, halkın güven ve sağlığı için bu denetimlerin sıklıkla devam edeceğini söylediler.
Mavi ve mor ışık kullanarak satış yapılan balıkların kusurunu gizlemeye çalışan işletmelere ilk seferde 6 bin 250 TL, ikinci seferde ise 12 bin 500 TL para cezası kesiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
HDP'li vekilin aldığı o telefondan bakın neler çıktıHDP'li vekilin aldığı o telefondan bakın neler çıktı
Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Antalya'da şiddetli fırtına! Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

Avcılar'da İstanbulkart için HES kodu eşleştirme kuyruğu

İstanbulkart için HES kodu eşleştirme kuyruğu

Koronavirüs aşısında 80 yaş ve üzeri için aşılama başladı

Koronavirüs aşısında 80 yaş ve üzeri için aşılama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlarla ilgili açıklama: Destek ödemesi yapacağız

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

HDP'li vekilin delilleri yok etmek için aldığı telefonda örgütsel yazışmalar tespit edildi

HDP'li vekilin aldığı o telefondan bakın neler çıktı

Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması! O tarihe dikkat çekti

Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması! O tarihe dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.