Balıkçılardan 'denizlerde av yasağı süresi' değerlendirmesi

Hakan KABAHASANOĞLU-Nedim KOVAN/GİRESUN, (DHA)- KARADENİZ'de balıkçılar, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, denizlerde 15 Nisan- 1 Eylül tarihlerindeki av yasağı süresinin 1 Nisan ile 30 Eylül arasında değişmesi ve av derinliğiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu soru önergesine destek verdi. Giresun ve Ordu'daki balıkçılar, sürenin uzamasıyla balık popülasyonunun korunacağını savunurken, bazı balık kooperatifi yöneticileri ise 1 Eylül'de sona eren yasağın 15 Eylül'e alınmasının uygun olabileceğini söyledi.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, 1 Eylül’de denizlerde başlayan balık avında, gırgır avı derinliği ile avlanan balıkların boy limitlerinde yapılmak istenen değişikliği gündeme getirmek, denizlerde 15 Nisan-1 Eylül tarihlerindeki av yasağı süresinin 1 Nisan ile 30 Eylül arasında değişmesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlandırmasını istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Konuya ilişkin konuşan Tığlı, “Ülkemizde balık boylarıyla ilgili bir dengesizlik söz konusu. Yunanistan’da, Bulgaristan’da balık yok mu, var. Aynı denizi paylaştığımız ülkelerde balık fazlayken, biz de az çıkmasının bazı eksiklikleri var. Bu eksiklikleri gün yüzüne çıkarmak da bizim görevimiz. AB ülkelerinde gırgır ile yapılan avlanmalarda derinlik 50 metre, ama bizde 24 metre. Bunun 18 metreye düşürülmesi isteniyor. Buna karşıyız. Belki bu derinliğin daha da artırılması gerekiyor. Bir kontrol ve denetim yok. Kontrol ve denetimin gerçekleştirilmesini istiyoruz. 15 Nisan-1 Eylül arasındaki avlanma yasağı süresinin de uzatılmasını talep ettik. Önergemizde 1 Nisan ile 30 Eylül arasında olmasını istedik. Çünkü balıklar yemlenme sürecinde avlanıyorlar. Bu da balık verimini düşürüyor. Umarız sorunların çözümüne vesile oluruz" dedi.