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Balıkçılardan "kestane karası fırtınası"na önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 14:45 | Son Güncelleme

Samsun'da balıkçılar fırtınadan etkilenmemek için tekne ve kayıklarını kıyıya çekti - Samsun Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Topal: - "Rüzgar nedeniyle kıyı balıkçılarımız, orta su balıkçıları ve troller denize açılamadı. Birkaç gün balıkçılarımızın yüzde 90'ı denize açılamayacak"

Meteorolojiden kestane karası fırtınası uyarısı yapılmasının ardından Karadenizli balıkçılar da önlem almaya başladı.

Balıkçılar fırtınadan etkilenmemek için tekne ve kayıklarını kıyıya çekti.

Samsun Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların kestane karası fırtınası nedeniyle denize açılmadıklarını söyledi.

Şiddetli rüzgarın hayatı olumsuz etkilediğini belirten Topal, "Rüzgar nedeniyle kıyı balıkçılarımız, orta su balıkçıları ve troller denize açılamadı. Birkaç gün balıkçılarımızın yüzde 90'ı denize açılamayacak. Dolayısıyla bu, balık fiyatlarına da olumsuz yansıyacak." dedi.

Balıkçı Murat Karagöl ise kestane karası fırtınasının beklenen bir fırtına olduğunu, bu nedenle kayıklarını korumak için karaya çektiklerini söyledi.

Kıyı balıkçılığı yapan Ahmet Aydın da bulundukları yerde liman olmadığı için kayıklarını kıyaya çekmek zorunda kaldıklarını, fırtınanın ardından denize açılacaklarını ifade etti.

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