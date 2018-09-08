"Balıkçılarımıza rahat, güvenli barınma imkanı sağlayacağız"

ARTVİN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Karadeniz'in tüm balıkçıları, balıkçılık mevsiminin son zamanında bu bölgede yoğunlaşıyor. Hopa'ya, ülkemizin en büyük balıkçı barınaklarından birini inşa ediyoruz." dedi.

Hopa ilçesinde inşası devam eden Hopa Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulunan Turhan, burada ilgililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Turhan, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hopa-Borçka bölünmüş yol ve Hopa Balıkçı Barınağı'nın yapımına devam edildiğini belirterek, "Çalışmalarda önemli bir aşama kaydedilmiş durumda. Bu yılın sonuna doğru Hopa ile Borçka Tüneli arasındaki kesimi bölünmüş yol olarak hizmete açabilmek için gerekli çalışmaları tamamlayabileceğimizi arkadaşlarımız ifade ettiler. Biz de gerekli destekleri vereceğiz, Sahil Yolu ile Borçka Tüneli arasındaki kesimi bölünmüş yol olarak hizmete açmak için çalışmalar tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Hopa Balıkçı Barınağı'nda da çalışmaların sonlanma aşamasına geldiğini vurgulayan Turhan, şunları söyledi: