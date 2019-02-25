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Balıkçıların ağına takılan hurda haldeki deniz aracı sürat teknesi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

Akdeniz açıklarında balık avlayan trolün ağına takılan hurda haldeki deniz aracının yapılan inceleme sonucu sürat teknesi olduğu ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Akdeniz açıklarında Türk karasuları içinde balık avlayan Faruk Reis adlı trolün ağına yaklaşık 300 metre derinlikte 10 metrelik hurdaya dönmüş bir tekne takıldı.

Balıkçıların ağına takılan hurda haldeki deniz aracı sürat teknesi çıktı

Akdeniz açıklarında balık avlayan trolün ağına takılan hurda haldeki deniz aracının yapılan inceleme sonucu sürat teknesi olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Akdeniz açıklarında Türk karasuları içinde balık avlayan Faruk Reis adlı trolün ağına yaklaşık 300 metre derinlikte 10 metrelik hurdaya dönmüş bir tekne takıldı. Şaşkınlık içindeki balıkçılar hurda haldeki tekneyi sahile kadar ağlarla taşıdı.
Yat olarak ihbar edilen deniz aracını inceleyen Sahil Güvenlik ekipleri hurdaya dönen ve bir kısmı bulunmayan teknenin yaklaşık 10 yıl önce battığı tahmin edilen bir sürat teknesine ait olduğunu belirledi. Parçalara ayrılan sürat teknesi belediyeye ait araçlarla çöp depolama alanına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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