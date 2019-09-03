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Balıkçıların ağına takılan karabatak kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde balıkçıların göle attığı ağa takılan karabatak İbrahim İncedere (18) tarafından kurtarıldı.

Balıkçıların ağına takılan karabatak kurtarıldı

Suat İNCEDERE/ÇILDIR (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde balıkçıların göle attığı ağa takılan karabatak İbrahim İncedere (18) tarafından kurtarıldı. Bitkin düşen karabatak, İncedere’nin verdiği yiyecekleri yedikten sonra uçarak uzaklaştı.
Ardahan- Kars sınırında kalan ve 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su, Van Gölü'nden sonra ise en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nde 15 Ağustos'ta avlanma yasağı kalktı. Çok sayıda balıkçı, sandalları ile açıldıkları göle ağlarını bıraktı. Bu ağlardan birine takılan karabatak ise uzun bir süre gölde mahsur kaldı.
Yakınları ile birlikte göl kenarında gezen İbrahim İncedere, ağa takılan karabatağı fark etti. Suya giren İncedere, kuşu kurtardı. İncedere, bitkin düşen karabatağı karaya çıkarıp yiyecek verdi. Bir süre sonra kendisini toparlayan karabatak, uçarak uzaklaştı.
İbrahim İncedere, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde bu tür olaylarla sık sık karşılaşıldığını belirtti. Göl kenarında gezerken ağa takılan kuşu gördüğünü, hayvanı kurtarmak için hiç düşünmeden suya girdiğini belirten İncedere, "Kuş çok korkmuş ve bitkin bir haldeydi. Onu karaya çıkarıp biraz yiyecek verdim. Bir süre sonra kendine gelince de uçarak gitti" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Balıkçıların ağına takılan karabatak kurtarıldıBalıkçıların ağına takılan karabatak kurtarıldıBalıkçıların ağına takılan karabatak kurtarıldıBalıkçıların ağına takılan karabatak kurtarıldı

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