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Balıkçıların ağlarına 2. Dünya Savaşı’ndan kalma mayın takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, balıkçıların ağlarına takılan ve karaya çıkartılan İngilizlere ait 2.

Balıkçıların ağlarına 2. Dünya Savaşı’ndan kalma mayın takıldı

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, balıkçıların ağlarına takılan ve karaya çıkartılan İngilizlere ait 2. Dünya Savaşından kalma bir mayın, Uzunada bölgesinde kontrollü bir şekilde imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Karaburun ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına bir mayın takıldığını açıkladı. Mayının 2. Dünya Savaşı’ndan kalma İngiliz eğitim mayını olduğu ifade edilirken mayının Sahipleraltı balıkçı barınağında karaya çıkartıldığı ve emniyete alındığı kaydedildi. Eğitim mayını, daha sonra ise SAS Görev Timi tarafından Uzunada imha bölgesinde kontrollü bir şekilde imha edildi.

Balıkçıların ağlarına 2. Dünya Savaşı’ndan kalma mayın takıldı

Balıkçıların ağlarına 2. Dünya Savaşı’ndan kalma mayın takıldı

Balıkçıların ağlarına 2. Dünya Savaşı’ndan kalma mayın takıldı

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