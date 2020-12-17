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Balıkçıların denizde gördüğü dalgıç kıyafetli ceset ekipleri harekete geçirdi

17.12.2020 14:32 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Karedeniz kıyısında bulunan Kandıra ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından deniz üzerinde görülen dalgıç kıyafetli ceset ekipleri harekete geçirdi.

Kocaeli’nin Karedeniz kıyısında bulunan Kandıra ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından deniz üzerinde görülen dalgıç kıyafetli ceset ekipleri harekete geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışması başlattı.
Olay, dün öğle saatlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizde yaklaşık 18 mil açıktaki balıkçılar su yüzeyinde bir cesedin olduğunu gördü. Balıkçılar tekne ile yaklaştıkları cesedin üzerinde dalgıç kıyafeti, ayağına ise zıpkın bağlı olduğunu gördü. Cesedi tekneye almaktan korktukları öğrenilen balıkçılar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Kandıra ilçesinde bulunan Bağırkanlı Mahallesi mevkiine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmaları sürüyor
Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde arama çalışması başlattı. Balıkçılara ulaşan ekipler, cesedin akıntıya kapılarak uzaklaştığı bilgisini aldı. Dün gece geç saatlere kadar devam eden ve dalgalar nedeni ile ara verilen arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık 18 mil açıkta Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemi ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

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