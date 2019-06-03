Balıkçıların Eylül mesaisi başladı

Tekirdağ’da balıkçılar, denizlerde av yasağının devam etmesiyle günlük mesailerini av sırasında Yunus balıklarının ağlarda açtıkları tahribatları onarmak için harcıyor. Ailelerinin geçimlerini balıkçılık yaparak sağlayan balıkçılar, 15 Nisan'da başlayan av yasağı nedeniyle ağ ve tekne tadilatlarını aralıksız devam ediyor.

'Marmara’da büyük, küçük balıkçılık bitmiştir'

Hüseyin Küçük isimli balıkçı, yaptıkları ağ tamirlerinde yunusların büyük bir oranda zarar verdiğine değinerek, “Şu anda sezonu kapattık. Tamir işlemlerine başladık. Sezonumuz iyi geçti. Karadeniz’deydik. Ama Marmara’da aşırı bir yunus balığı var. Ağları parçalıyor. Küçük balıkçı, büyük balıkçı artık ondan denize ağ atamıyor.

Bunun da şimdi yunus balığı koruma altında. Üreme çok o yüzden artık Marmara’da büyük, küçük balıkçılık bitmiştir yani. Yer yer Karadeniz’e de çıkıyorlar. Ağları da parçalıyorlar. O yüzden denize ağ atmak zor oluyor. Şu anda yaptığımız ağdakilerin yüzde sekseni yunus yarası. Şu an da 1 Eylül’e hazırlık yapıyoruz. Mücadeleye devam” diye konuştu.

BALIKÇILARA YUNUS YARASI Sezonun bitmesiyle ağ tamiri yaptıklarını ifade eden Balıkçı Hamit Şahin, “Sezonumuz Marmara’da yunuslardan çalışamadığımızdan dolayı Karadeniz’de geçti. Sinop, Zonguldak o taraflarda avlandık bu sene. Marmara’da eskiden balıkçılık oluyordu. Bu yunuslardan dolayı çalışamıyoruz.

Ağlarımıza çok aşırı zarar veriyor yırtıyor. Hayvan aksileşti. Yasak olduğu için hayvana da bir şey yapamıyoruz. Yetkili olarak ki ilgileniyorsa, kim kulak verecekse bir el atmaları lazım. Denizde çalışmalarımıza mâni oluyor bu hayvanlar. Bu kadar insan ekmek yiyor bu denizden.

Bir motorda 20 tane çalışan eleman var. Bunların çoluğu çocuğu evi barkı var. Yazık günah ama işte bunlara bir yetkililer bir el atması lazım. Buna bir çare bulmaları lazım. Biz bir şey yapamıyoruz. Bir hayvana zarar versek, şikayetçi oluyorlar ve yahut da şikayet ediyorlar.