Karadeniz'in soğumaya başlamasıyla hızlı bir şekilde Ege ve Akdeniz'e doğru balık hareketliliği yaşanacağını anlatan Özkurnaz, "Bu ay sonuna geldiğimizde, ekim ayında gerçek anlamda hangi balıklarımız yoğun veya hangi balıklarımızın az olacağı net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Özellikle ekim ayında yine havaların soğumasıyla varsa önce palamut balığı gelecek, yoksa zaten lüfer balığımızın geleceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Önceki yıllara göre bu sezon denizlerden daha az balık çıkacağını öngördüklerini anlatan Özkurnaz, avlanma modeli ve biçimlerinin de bunda önemli bir etken olduğunu vurguladı.

- "İstavrit ve sardalyanın sonuna geldik"

Mehmet Özkurnaz, palamudun bol olmasının bile balıkçıların beklentilerini tam anlamıyla karşılayamayacağını belirtti.

Lüfer avının balıkçılar için önemine işaret eden Özkurnaz, şunları söyledi:

"Lüfer balığı her yerde gözükmüyor. Eğer lüfer olursa ciddi anlamda balık yoğun olur, olmazsa da böyle kıt kanaat geçinebiliriz. Tabii ki umudumuz olmasından yana. Bu dönemde en yoğun balık özellikle birinci sırada lüfer, palamut, torik; bunlar normal akım balığıdır. Ayrıca ekimin sonlarında 'pullu balık' dediğimiz çipura, sinarit, mercan, karagöz balıklarıdır. Balıkçımızın genelde yakaladığı balıklar bunlardır. Zaten denizlerimizde istavrit ve sardalyanın sonuna geldik. İstavrit, kolyoz ve uskumru; bu balıklar normalde kıyı balıkçılarımızın da olta balıkçılarımızın da yaptığı balıkçılıkla kendilerini var etmeye çalışıyor."