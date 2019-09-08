HABER

Balıkçıların istavrit mesaisine ilgi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 14:04 | Son Güncelleme

SİNOP'ta denizlerde av yasağının sona ermesiyle limanda istavrit avı için ağlarını denize bırakan balıkçıların zorlu mesaisi, gezi teknesiyle tur atan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Balıkçıların istavrit mesaisine ilgi 

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta denizlerde av yasağının sona ermesiyle limanda istavrit avı için ağlarını denize bırakan balıkçıların zorlu mesaisi, gezi teknesiyle tur atan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle birlikte, Karadenizli balıkçılar, kısmetlerini aramaya devam ediyor. Sinop'ta da balıkçılar, yeni sezonda avlanma çalışmalarını sürdürüyor. Kentte liman mevkisinde, kıyıya yaklaşık bir mil açıklıkta gemiden denize ağ bırakan balıkçılar, 130 kilo istavrit yakaladı.
Deniz suyunun henüz istenilen seviyede soğuk olmaması nedeniyle palamuttan umduğunu bulamayan Sinoplu balıkçılar, az da olsa ağlarına takılan palamutun memnun kalıp, yüzleri güldürdüğünü söyledi. Balıkçıların zorlu mesaisini, denizde tur atan gezi teknelerindeki vatandaşlar da ilgiyle izledi. Vatandaşlar bu anları, cep telefonu kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Balıkçıların istavrit mesaisine ilgi Balıkçıların istavrit mesaisine ilgi Balıkçıların istavrit mesaisine ilgi Balıkçıların istavrit mesaisine ilgi

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Şehit yakınlarından İHA ve TGRT Haber çalışanlarına tarafsızlık ödülüŞehit yakınlarından İHA ve TGRT Haber çalışanlarına tarafsızlık ödülü
İmamoğlu'ndan Soylu'nun açıklamalarına yanıtİmamoğlu'ndan Soylu'nun açıklamalarına yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dİyarbakır'daki HDP önünde annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

FETÖ'cü kurmay albay Erkan Öktem'in sahte imzalı 'darbe' mesajı ortaya çıktı

FETÖ'cü albaydan bağlı birliklere 'darbe' emirlerine uyun mesajı

Ayvalık'ta Sahil Güvenlik şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.