HABER

Balıkçıların mavi ışık hilesini zabıta engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 08:52 | Son Güncelleme

Samsun’da İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, balık tezgahlarında ‘mavi ışık’ kullanarak, balıkların kusurlarını gizlemeye çalışan 12 işletme hakkında işlem yaptı.Samsun’da bazı balıkçılar tezgahlarını mavi ışıkla aydınlatarak, balıkların kusurlarını gizlemeye çalışıyordu.

Samsun’da İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, balık tezgahlarında ‘mavi ışık’ kullanarak, balıkların kusurlarını gizlemeye çalışan 12 işletme hakkında işlem yaptı.
Samsun’da bazı balıkçılar tezgahlarını mavi ışıkla aydınlatarak, balıkların kusurlarını gizlemeye çalışıyordu. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Samsun’da balık satışı yapan 15 dükkanı inceledi. İncelenen balıkçı tezgahlarından 3 tanesinin aydınlatılmasında usulsüzlüğe rastlanılmazken 12 balıkçının ise mavi ışık kullandığı tespit edildi. Mavi ışık kullanarak balıkların kusurlarını gizlemeye çalıştığı tespit edilen balık satış yerleri hakkında ekiplerce tutanak tutuldu. İşletmelerdeki mavi ışıklar söktürülerek, süre verildi.
Yapılan denetimler hakkında bilgiler veren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “Zabıta olarak halkımızdan gelen şikayetler üzerine ya da rutin olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Bugün de balıkçılara yönelik denetimler gerçekleştirdik. İlçemiz genelinde 15 balıkçı esnafı denetlendi. Bu balıkçılardan 12 tanesinin normal olması gereken aydınlatmadan farklı aydınlatma kullandığını tespit ettik. Bunları söktürdük. Uyarılarda bulunarak, gerekli tutanakları tuttuk. Bu kontroller devam edecek. Kullanmış oldukları gün ışığı haricindeki diğer ışıklar, satışa sunulan balıkların hilelerini göstermez, kapatır. Bu düşünce ile çalışmalar yaptık. Mavi ışıkların hepsini söktürdük, takibimiz devam edecek. Denetlememiz, farklı sektörlerde de devam edecek” dedi.
Aydınlatma olarak mavi ışık kullanan işletmelere gerekli işlemler yapılarak tekrar denetlenmek üzere 7 gün süre verildi.

PARTNER Seks partisi skandalı ülkeyi salladı! Onlarca kişi... Seks partisi skandalı ülkeyi salladı! Onlarca kişi...
Dev bal kabaklarının minyatürleri büyük rağbet görüyorDev bal kabaklarının minyatürleri büyük rağbet görüyor
Bu pazarda ne ararsan varBu pazarda ne ararsan var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

İzmir merkezli 3 ilde ByLock operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde ByLock operasyonu

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet'te yeni şube müdürlüğü kuruldu

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Adana'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polisi alarma geçirdi

Polisi alarma geçirdi!

Park halindeki otomobil alev aldı

Park halindeki otomobil alev aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.