Balıkçıların misinasına ayağı dolanan martı ölümden döndü

Konyaaltı Sahilinde misinaya dolaşan ve denizde mahsur kalan martıya Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri yardım eli uzattı.

Konyaaltı sahilinde balıkçılar tarafından denize bırakıldığı düşünülen misina ayağına dolandığı için ölümle yüz yüze gelen martı, zabıta ekiplerince kurtarılıp Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Röntgen filmi çekildi

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan martı, ilk olarak ayağından ki misinadan kurtarıldı. Sonrasında ise röntgen filmi ile ayağında kırık ya da çıkık olup olmadığı tespit edildi. Martının ayağında kırık ya da çıkık olmadığını belirten Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli Veteriner Hekim Hasan Balık, ilk belirlemelerine göre martının ayağındaki misina nedeniyle uzun süre denizde aç ve susuz kaldığını, buna bağlı olarak güçsüz düştüğünü söyledi.