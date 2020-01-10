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  4. Balıkçıların su altında aranmasına ara verildi

Balıkçıların su altında aranmasına ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 20:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valiliği, Kilyos'taki deniz kazasında kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiğini açıkladı.

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valiliği, Kilyos'taki deniz kazasında kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiğini açıkladı. Sahil güvenlik botlarının yüzeyde arama çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi.
Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Bugün Kilyos açıklarında bir balıkçı gemisi ve tankerin çarpışmasıyla meydana gelen deniz kazasında kaybolan 3 balıkçımızı su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla yüzeyde yapılan arama faaliyetleri sürdürülmektedir."

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