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Balıkçıların umudu ‘Torik’

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 09:11 | Son Güncelleme

Karadeniz’de nadir görülen ‘Torik’ balığı son günlerde balıkçıların ağlarına takılmaya başlayınca gelecek sezon için umutlar yükseldi.Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, torik balığının bol olmasının şaşırtıcı olduğunu belirterek yıllardır böyle bir şey görmediklerini kaydetti.

Balıkçıların umudu ‘Torik’

Karadeniz’de nadir görülen ‘Torik’ balığı son günlerde balıkçıların ağlarına takılmaya başlayınca gelecek sezon için umutlar yükseldi.
Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, torik balığının bol olmasının şaşırtıcı olduğunu belirterek yıllardır böyle bir şey görmediklerini kaydetti. Karadeniz’de son zamanlarda özellikle dip avlarında torik balığının ağlara takılmaya başladığını ifade eden Arslan, torik balığının bolluğuna dikkat çekerek “Bu bizim için çok şaşırtıcı ki biz yıllardır böyle bir şey görmedik. Bu sene kıyılarımızda bol da bir torik avcılığı oldu buda bizi şöyle umutlandırıyor denizciler olarak. Palamut balığının, torik balığının Karadeniz’de kaldığı, boğazlardan geçip kıyılarımızı terk etmediği anlamına geliyor buda sezon için umut veriyor bizlere” dedi.
Torik balığının bu aylarda ağlara takılmasının balığının yeni sezonda daha bol olacağının işareti olarak gördüklerini kaydeden Arslan, “Balığın denizde kalması ve erken havyar dökmesi ile bu sene palamut diğer senelere oranla daha erken çıkabileceğinin ve daha bol olabileceğinin işaretidir” ifadelerini kullandı.
Karadeniz’de su sıcaklığının yüksek olduğunu kaydeden Arslan, “Balığın avlanması için havalarında önemi var. Şu anda biz kış sezonu yaşamıyoruz yani denizin doğal dengesi de çok önemli. Havaların çok güzel olması da denizin çok sade olması da çok olumlu bir tablo değil. Şu anda Karadeniz’in geçmiş yıllara oranla su sıcaklığı çok yüksek” diye konuştu.

Torik Balığı
Halkın genelinin Palamut balığının büyüğü olarak bildiği Torik Balığı, aslında kendine has bir balık türüdür. Torik balığının küçük olanlarına Tombak Balığı adı verilir. Torik Balığı Pelajik balıklar sınıfındadır. Gezen bir balık olup, beslenmesini yüzerken ağzını açarak yediği deniz canlıları ile olur. Yerinde durmayı sevmez ve oldukça hızlı büyür. Torik, uskumrugiller ailesinin bir üyesidir. Akdeniz, Karadeniz ve Atlas Okyanusunda yaşar. Özellikle konserve balıkçılığında önemli bir yeri vardır. Boyları 1 metreye kadar ulaşabilen bu tür, yaşlarına göre Torik, Palamut, Sivri, Altıparmak, Çingene Palamudu, Kestane Palamudu gibi değişik isimlerle anılır.

Balıkçıların umudu ‘Torik’

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