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Balıkçıların yeni sezonda umudu hamsi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

Marmara Denizi'nin önemli balıkçılık limanlarından birine ev sahipliği yapan Karamürsel'deki balıkçılar, yeni av sezonunda hamsi bereketi yaşanmasını bekliyor

KOCAELİ (AA) - Ağlarını suya atmak için sabırsızlanan Karamürselli balıkçılar sezonun ilk avında limana bol hamsiyle dönmeyi umut ediyor.

Av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de Marmara Denizi'ne açılacak Karamürselli balıkçılar, yeni sezon öncesi büyük bir özenle bakımlarını yaptıkları tekne ve ağlarını son kez gözden geçiriyor.

Yıpranmış ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan Marmaralı balıkçılar yeni av sezonunun bereketli geçmesini umut ederken bu sene limana bol hamsiyle dönme umudu taşıyor.

Balıkçılardan Hüseyin Koygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ereğli Balıkçı Barınağı'nın Marmara Bölgesi'nin en önemli balıkçılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Tekneleri yeni av sezonuna yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Koygun, "Yaz ayı biraz sıcak olsa da işlerimizi bir an önce yetiştirmek için sistemli bir şekilde çalışıyoruz. Teknelerimizin burada tamirat, boya ve motor bakım işlerini gerçekleştiriyoruz. Onarım ve bakım işlerini yaptıktan sonra tekneleri tekrar denize indireceğiz." diye konuştu.

Yavuz Tarhan ise geçen yıl palamut bolluğu yaşandığını ancak bu yıl palamuttan fazla umutlu olmadıklarını belirterek, hamsinin bol olacağını düşündüklerini kaydetti.

- "İnşallah 1 Eylül'den itibaren hamsi yiyeceğiz"

Ereğli balık mezatında komisyoncu olan Cumhur Demirtürk de geçen seneye göre bu sezon palamudun az olacağının göründüğünü belirterek, "Ama hamsi, çinekop ve lüfer biraz fazla görünüyor. Av yasağı boyunca simit yedik inşallah 1 Eylül'den itibaren hamsi yiyeceğiz." dedi.

Balıkçılardan Muhammet Çalış da deniz açılacakları 1 Eylül'ü büyük bir heyecanla beklediklerini aktararak, bu yıl hamsiden umutlu olduklarını ifade etti.

Yusuf Kesel ise yıllarca balığa çıktığını, son zamanlarda Ereğli Limanı'nda tekne temizliğiyle uğraştığını dile getirerek, "İnanıyorum ki bu yıl balık bol olacak ve vatandaşlarımızda ucuz balık yiyecekler." şeklinde konuştu.

Hikmet Gezici de bu sezon hamsi balığının çok fazla olacağını düşündüğünü söyledi.

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