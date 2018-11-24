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Balıkçıların yüzü fırtınanın ardından tekrar güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 15:55 | Son Güncelleme

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Gün içinde tekneler yaklaşık 80-100 ton civarında hamsi sevkiyatı yapmış durumda. Şu an devam ediyor"

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da, yaşanan fırtına sonrasında balıkçılar bol miktarda hamsiyle limana dönüyor.

Fırtına yüzünden iki gündür sıkıntı yaşayan balıkçılar, gece saatlerinde avladıkları bol miktarda hamsiyle limana gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknelerin dün gece avladıkları hamsiyle limana döndüğünü söyledi.

Karakaş, her bir teknenin yeterince hamsiyle limana döndüğünü belirterek, "Fırtına sonrasında tekrar bir hamsi avcılığı başladı. Şu anda hamsi iyi durumda. Tekrar önceki avcılık gibi günde 700 ile bin kasa civarında hamsi avlanıyor." diye konuştu.

Hamsi sevkiyatının devam ettiğini aktaran Karakaş, "Gün içinde tekneler yaklaşık 80-100 ton civarında bir hamsi sevkiyatı yapmış durumda. Şu an devam ediyor. Şimdi geç kalan teknemiz geldi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce hamsi bolluğu

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