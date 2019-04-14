Balıkçılık av sezonu 15 Nisan’da sona eriyor

Balıkçıların av sezonu, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemiler için 15 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor. Av yasağı ise Akdeniz’de 15 Eylül 2019, diğer denizlerde ise 1 Eylül 2019 tarihinde kalkacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Nisan 2019 tarihinde sona erecek olan ‘Balıkçılık Av Sezonu’ ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli’nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 31 Ağustos 2018 gecesi, ‘vira bismillah’ diyerek açtığımız balıkçılık av sezonu, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerimiz için 15 Nisan 2019 tarihinde sona erecektir. Av yasağı ise Akdeniz’de 15 Eylül 2019, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül 2019 tarihinde kalkacaktır. Balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulması, balıkların korunması, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçılarımızın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Halkımızın yasak sezonda dahi yıl boyu taze balık ihtiyacının karşılanması ve doğal balıklarımızın yumurtlama dönemlerinde zarar görmemesi büyük önem arz etmektedir. Halkımız yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıklar sayesinde güvenilir, sağlıklı ve taze balığa 12 ay boyunca istediği zaman ulaşabileceklerdir. Ülkemiz geçen yıl, çoğunluğu ülkemiz sularında bulunmayan, az bulunan veya koruma altına alınan su ürünleri türlerinden 188 milyon dolar ithalat yaparken, yüze yakın ülkeye ise 952 milyon dolarlık İhracat gerçekleştirmiştir. Ülkemiz su ürünleri sektöründe bakanlığımızın uyguladığı politikalar sayesinde net ihracatçı konumunu güçlendirerek sürdürmektedir. Özellikle göçmen balıkların avcılığı, balığın biyolojisi ve su sıcaklığı gibi pek çok çevresel faktörlerin etkisiyle miktar olarak yıldan yıla farklılık göstermektedir.”

“Sezon balıkçılarımız için verimli geçti”

Pakdemirli, sezonun, palamut ve istavrit gibi pelajik göçmen balıkların avcılığı başta olmak üzere balıkçılar açısından verimli geçtiğine dikkat çekerek, “Bakanlık olarak su ürünleri avcılığında ana hedefimiz, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir işletilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda yasa dışı avcılığın önlenmesi ve su ürünleri kontrol hizmetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla, modern ekipmanlar ile donatılmış 3 adet yeni kontrol botu alarak denetim ekiplerimizi güçlendirdik. Ayrıca geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz ’Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi’ ile endüstriyel balıkçılık yapan bin 601 balıkçı gemisinin avcılık faaliyetlerini anlık olarak takip ederek daha etkin denetim yapıyoruz. 2018 yılında, bakanlığımızın yanı sıra diğer denetleyici kurumlarla birlikte özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın önemli katkısı ve iş birliği ile su ürünleri av yasaklarına ilişkin toplam 120 bin 603 adet denetim gerçekleştirdik. Daha önceki yıllara göre artış gösteren denetimlerde, kaçak avcılıkla elde edilen 828 ton su ürününe el konuldu. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 8 bin 640 kişi ve iş yerine toplam 18 milyon 215 bin 402 TL idari para cezası uygulandı. Daha önce olduğu gibi 2018 yılında da hem iç sularda hem de denizlerde avcılık yapan 10 metreden küçük balıkçı teknesi sahiplerine destek olmak ve devletin yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla destekleme ödemesi yaptık. Bu kapsamda 10 bin 297 balıkçımıza 8 milyon 200 bin TL destekleme ödemesi gerçekleştirdik. Bu uygulamamız 2019 yılında da devam edecek” ifadelerini kullandı.

