Balıkçılık mesleğini maketlere aktardı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Cemal İhtiyaroğlu, yıllardır balıkçılık ve denizcilik mesleğini maketlere aktardı.

İlçenin Ortayılmazlar Mahallesi Derya Hamamı Sokak’ta bulunan ufak atölyesinde çalışmalarına devam eden İhtiyaroğlu, yıllardır balıkçılıkta kullanmak için yaptığı gemi ve kayıklarını şimdilerde ise maketlere yansıtıyor. Yaklaşık üç yıldır maket işiyle uğraşan İhtiyaroğlu’nun yaptığı çalışmalara yurt içi ve yurt dışından siparişler veriliyor.

"İnternetten gördüm bende heveslendim"

Denizleri sevdiğini ve maket işini severek yaptığını söyleyen Cemal İhtiyaroğlu, "Burada bulunan maketten yapılmış tekneleri bende internetten gördüm ve bende heveslendim. Bu gemileri maketten kim nasıl yapar diye bende aynısını internetten takip ettim. Bunu yapan emekli bir Deniz Astsubayı İstanbul’da Gemi Maketçiler Derneğinin başkanıdır. Ben tekne yapmayı çok seviyorum. Deniz kenarında büyüdüm ve denizde hayatımız geçti. Tabii yıllar sonra emekli oldum. Hatta kendi balıkçı teknemi de fiberden kendim yaptım. Şişme botu da tekneme kalıp yaptım. Daha sonra hepsiyle beraber çalışıp bir balıkçı teknesi elde ettim. Zaman zaman teknemle beraber balığa çıkıyorum. Ve ilçemizde su sporları olduğu zamanda yine teknemi spor amaçlı olarak da kullanıyorum" dedi.