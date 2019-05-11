Balıkçılıkla 4 çocuğunu okutan annenin çalışma azmi

Arzu ERBAŞ- Emre KOLTUK/FINDIKLI, (Rize), (DHA)- RİZE'nin Fındıklı ilçesinde Havva Latifoğlu (53), 30 yıl boyunca 'Gurbet 53' adını verdiği teknesiyle balıkçılık yaparak, hastalık sonucu ellerini kullanamayan eşine baktı, 4 çocuğunu okuttu. Çocuklarından biri mühendis, bir üst düzey yönetici ve biri de sosyolog olan Latioğlu'nun bir çocuğu ise mimarlık fakültesinde eğitim görüyor. Halen çalışmayı sürdüren Latifoğlu, azmi ile çevresine de örnek oluyor.

Fındıklı ilçesinde yaşayan Havva Latifoğlu’nun eşi Mustafa Latifoğlu, geçirdiği bir hastalık sonucu ellerini kullanamaz hale geldi. Eşi ve 4 çocuğunun geçimi için çalışmaya karar veren Havva Latifoğlu, 30 yıl önce aldığı ağla balıkçılığa başladı. İşi ilerleten Latifoğlu önce bir sandal, ardından da 'Gurbet 53' adını verdiği balıkçı teknesini satın aldı, her sabah Karadeniz’e açılarak hırçın dalgalarda balık avladı. Çocuklarının üniversite masraflarını karşılamak için daha çok çalışmak zorunda kalan Latifoğlu, balıkçılığın yanı sıra bağ bahçe işlerine başladı, tarlada sebze ve meyve yetiştirdi. Güne denizde balıkçılık ile başlayan Latifoğlu, tarladan topladığı ürünleri pazarda sattıktan sonra akşam geç saatlerde evine döndü.