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Balıkçının ağına tarih takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 13:39 | Son Güncelleme

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçının ağına takılan, Osmanlı gemisine ait olduğu değerlendirilen tarihi çapa, koruma altına alındı. Balıkçının ağına takılan çapanın, yapılan ilk incelemelerde 18. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.

Akçakoca limanından alınarak Düzce Konuralp Müze Müdürlüğü'ne getirilen çapanın, 18. yüzyıldan kalma ve Osmanlı gemisine ait olduğu değerlendirildi.

Balıkçının ağına takılan tarihi çapa müzeye kaldırıldı

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, Akçakoca ilçesinde deniz açığında bir balıkçının ağına takılan çapanın ilk incelemesinde 18. yüzyıl sonuna ait olduğunu belirlediklerini söyledi.
Çapanın yanında yaklaşık 800 kilogramlık bir zincirin de bulunduğunu belirten Taştan, "Çapa, koruma altına alınarak müze müdürlüğümüze getirildi.
Müze bahçesinde korunacak ve durumu iyi. Karadeniz'in altında oldukça iyi kalmış ve korunmuş.
Karadeniz'in altında oldukça iyi kalmış ve korunmuş. Durumunu bozmamak adına, kapsamlı inceleme yapılana kadar su içerisinde muhafaza edeceğiz. Detaylı incelemenin ardından kesin tarihi netleşecektir." dedi.
Bölgenin tarihi açıdan çok zengin olduğuna değinen Taştan, "Bölge, Konuralp ve Akçakoca Cenevizliler yaşantısı ile oldukça zengin.
O bölgede sadece çapa olmadığını ve buna ait bir batık geminin de olabileceğini düşünüyoruz.
Düzce Üniversitesi'nden hocalarımız burada dalış yapacak ve bölgeyi geniş çaplı araştıracaklar." açıklamasında bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
Düzce balıkçı ağı tarihi çapa

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