HABER

Balıkçının ağına tarihi çapa takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçının ağına takılan eski çağlara ait olduğu değerlendirilen çapa, incelenmek için Müze Müdürlüğüne götürülecek

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçının ağına tarihi çapa takıldı.

Balıkçı Hasan Yusufoğlu, sabah saatlerinde ilçenin Melenağzı açıklarında ava çıktı. Bir süre avlanan Yusufoğlu, ağına çapa takıldığını fark etti.

Çapayı ağdan çıkararak limana dönen Yusufoğlu, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen belediye görevlileri inceleme yaptı.

Eski çağlara ait olduğu değerlendirilen çapanın incelenmek üzere, Düzce Müze Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

Balıkçı Hasan Yusufoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde avlanmak için denize açıldığını ve ağına çapa takıldığını söyledi.

Yusufoğlu, uzun uğraşlar sonucu ağdan çıkardığı çapanın zarara neden olduğunu kaydetti.

Genç yıldız yürekleri hoplattıGenç yıldız yürekleri hoplattı
Drone ile çengel boynuzlu dağ keçisini görüntüledilerDrone ile çengel boynuzlu dağ keçisini görüntülediler
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir adayı Zeybekci (3)AK Parti'nin İzmir Büyükşehir adayı Zeybekci (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce Limanda tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Kadıköy'de hareketlilik! Tramvay seferleri durdu

Kadıköy'de hareketlilik! Tramvay seferleri durdu

Antalya'da jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

Antalya'da jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

Abdurrahman Dilipak hacamat yaptırdı!

Abdurrahman Dilipak hacamat yaptırdı!

‘Saklı cennet’ Boraboy Gölü'nde kış güzelliği

‘Saklı cennet’ Boraboy Gölü'nde kış güzelliği

Gazeteci Mevlüt Yüksel’e 2 yıl 6 ay hapis cezası

Gazeteci Mevlüt Yüksel’e 2 yıl 6 ay hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.