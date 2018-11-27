Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçının ağına tarihi çapa takıldı.

Balıkçı Hasan Yusufoğlu, sabah saatlerinde ilçenin Melenağzı açıklarında ava çıktı. Bir süre avlanan Yusufoğlu, ağına çapa takıldığını fark etti.

Çapayı ağdan çıkararak limana dönen Yusufoğlu, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen belediye görevlileri inceleme yaptı.

Eski çağlara ait olduğu değerlendirilen çapanın incelenmek üzere, Düzce Müze Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

Balıkçı Hasan Yusufoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde avlanmak için denize açıldığını ve ağına çapa takıldığını söyledi.

Yusufoğlu, uzun uğraşlar sonucu ağdan çıkardığı çapanın zarara neden olduğunu kaydetti.

