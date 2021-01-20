Balıkçının bulduğu balina kusmuğu 1 milyon 740 bin TL değerinde

20 yaşındaki Chalermchai Mahapan, 6 Ocak’ta Songkhla’daki Samila Plajı’nda kefal avındayken, 7 kilo ağırlığında daha iyi bir av yakaladı.

Mahapan hava değişikliği nedeniyle pes etmiş ve teknesine dönecekken bu değerli maddeyi yakaladı. Başta yakaladığı şeyin sıradan bir kaya olduğunu düşündü, ancak daha yakından baktığında değerli bir şey olabileceğini anladı.

Mahapan yakaladığı kütleyi eve götürdü ve ne olabileceğini araştırmaya başladı. Nihayet bir komşusu ona, yakaladığı şeyin balina kusmuğu olabileceğini söyledi.

YAŞLI KÖYLÜLERE SORDU

Mahapan yaşadıklarıyla ilgili “Buradaki yaşlı köylülere sorup da, onlar bana amberden bahsedene kadar bunun ne olduğu hakkında bir fikrim yoktu” dedi.

Mahapan hemen teneke bir kapak üzerinde kütleden aldığı küçük parçaları yaktı ve tıpkı bir amberin yapacağı gibi parçaların çabucak eridiğini farkedince, elindekinin amber olduğundan emin oldu. Mahpan’ın yakaladığı kütleden örnek alınarak laboratuvarda incelendi ve amber olduğu doğrulandı.

Elindekini satmak için acelesi olmadığını söyleyen Mahapan, uluslararası alıcı bulabilmek için bir ajansla anlaştığını söyledi.