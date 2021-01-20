HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Balıkçının bulduğu balina kusmuğu 1 milyon 740 bin TL değerinde

Balıkçının bulduğu balina kusmuğu 1 milyon 740 bin TL değerinde

20.01.2021 11:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Balıkçının bulduğu balina kusmuğu 1 milyon 740 bin TL değerinde

Tayland’da bir balıkçı tarafından bulunan balina kusmuğunun değeri yaklaşık olarak 1 milyon 740 bin TL.

20 yaşındaki Chalermchai Mahapan, 6 Ocak’ta Songkhla’daki Samila Plajı’nda kefal avındayken, 7 kilo ağırlığında daha iyi bir av yakaladı.

Mahapan hava değişikliği nedeniyle pes etmiş ve teknesine dönecekken bu değerli maddeyi yakaladı. Başta yakaladığı şeyin sıradan bir kaya olduğunu düşündü, ancak daha yakından baktığında değerli bir şey olabileceğini anladı.

1

Mahapan yakaladığı kütleyi eve götürdü ve ne olabileceğini araştırmaya başladı. Nihayet bir komşusu ona, yakaladığı şeyin balina kusmuğu olabileceğini söyledi.

YAŞLI KÖYLÜLERE SORDU

Mahapan yaşadıklarıyla ilgili “Buradaki yaşlı köylülere sorup da, onlar bana amberden bahsedene kadar bunun ne olduğu hakkında bir fikrim yoktu” dedi.

Mahapan hemen teneke bir kapak üzerinde kütleden aldığı küçük parçaları yaktı ve tıpkı bir amberin yapacağı gibi parçaların çabucak eridiğini farkedince, elindekinin amber olduğundan emin oldu. Mahpan’ın yakaladığı kütleden örnek alınarak laboratuvarda incelendi ve amber olduğu doğrulandı.

2

Elindekini satmak için acelesi olmadığını söyleyen Mahapan, uluslararası alıcı bulabilmek için bir ajansla anlaştığını söyledi.

PARFÜM YAPIMINDA KULLANILIYOR

Amber, balinanın safra kanalındaki salgıdan oluşur ve kulağa biraz tiksinç gelse de aslında çok değerli bir maddedir.

Tazeyken tahmin edebileceğiniz gibi çok kötü olan kokusu, kuruduktan sonra yerini tatlı ve uzun ömürlü bir kokuya bırakır. Bu nedenle amber genellikle parfüm yapımında kullanılır.

3

Geçtiğimiz Kasım ayında Tayland’da başka bir balıkçı, kendisine yaklaşık 24 milyon 500 bin TL getirecek bir parça yakaladı.

Naris Suwannasang adlı balıkçı, Tayland’ın güneyinde yürüyüş yaparken kayaya benzeyen bir kütle gördü. Tıpkı Mahapan gibi Suwannasang da kütleyi eve götürdü ve ısınınca eridiğini görünce yakaladığı şeyin ne olduğundan emin oldu.

Suwannasang “Bir iş insanı gelip kalitesini kontrol ettikten sonra söylediği fiyat beni şok etti. Eğer bulduğum amberse kilogram başına 23.740 pound (yaklaşık 242 bin TL) alabileceğimi söyledi” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
'Trump yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında''Trump yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında'
Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

İran'da 33 kg ağırlığı kaldıran küçük halterci görenleri şaşırtıyor

İran'da 33 kg ağırlığı kaldıran küçük halterci görenleri şaşırtıyor

Rusya’da koronavirüs hastalarıyla çalışan doktorlara erken emeklilik

Koronavirüs hastalarıyla çalışan doktorlara erken emeklilik

Biden'ın kızından ilk açıklama: Ivanka gibi danışman olmayacağım

Biden'ın kızından ilk açıklama: Ivanka gibi danışman olmayacağım

Wall Street Journal: Trump yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında

'Trump yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında'

Ruhani'den Biden'a 2015 nükleer anlaşmasına geri dönme çağrısı

Ruhani'den Biden'a 2015 nükleer anlaşmasına geri dönme çağrısı

Jack Ma 2 ay sonra ortaya çıktı: Salgın bittiğinde yeniden görüşeceğiz

Jack Ma 2 ay sonra ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.