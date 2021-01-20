Balıkçının bulduğu balina kusmuğu 1 milyon 740 bin TL değerinde

20 yaşındaki Chalermchai Mahapan, 6 Ocak’ta Songkhla’daki Samila Plajı’nda kefal avındayken, 7 kilo ağırlığında daha iyi bir av yakaladı.
Mahapan hava değişikliği nedeniyle pes etmiş ve teknesine dönecekken bu değerli maddeyi yakaladı. Başta yakaladığı şeyin sıradan bir kaya olduğunu düşündü, ancak daha yakından baktığında değerli bir şey olabileceğini anladı.
Mahapan yakaladığı kütleyi eve götürdü ve ne olabileceğini araştırmaya başladı. Nihayet bir komşusu ona, yakaladığı şeyin balina kusmuğu olabileceğini söyledi.
Mahapan yaşadıklarıyla ilgili “Buradaki yaşlı köylülere sorup da, onlar bana amberden bahsedene kadar bunun ne olduğu hakkında bir fikrim yoktu” dedi.
Mahapan hemen teneke bir kapak üzerinde kütleden aldığı küçük parçaları yaktı ve tıpkı bir amberin yapacağı gibi parçaların çabucak eridiğini farkedince, elindekinin amber olduğundan emin oldu. Mahpan’ın yakaladığı kütleden örnek alınarak laboratuvarda incelendi ve amber olduğu doğrulandı.
Elindekini satmak için acelesi olmadığını söyleyen Mahapan, uluslararası alıcı bulabilmek için bir ajansla anlaştığını söyledi.
Amber, balinanın safra kanalındaki salgıdan oluşur ve kulağa biraz tiksinç gelse de aslında çok değerli bir maddedir.
Tazeyken tahmin edebileceğiniz gibi çok kötü olan kokusu, kuruduktan sonra yerini tatlı ve uzun ömürlü bir kokuya bırakır. Bu nedenle amber genellikle parfüm yapımında kullanılır.
Geçtiğimiz Kasım ayında Tayland’da başka bir balıkçı, kendisine yaklaşık 24 milyon 500 bin TL getirecek bir parça yakaladı.
Naris Suwannasang adlı balıkçı, Tayland’ın güneyinde yürüyüş yaparken kayaya benzeyen bir kütle gördü. Tıpkı Mahapan gibi Suwannasang da kütleyi eve götürdü ve ısınınca eridiğini görünce yakaladığı şeyin ne olduğundan emin oldu.
Suwannasang “Bir iş insanı gelip kalitesini kontrol ettikten sonra söylediği fiyat beni şok etti. Eğer bulduğum amberse kilogram başına 23.740 pound (yaklaşık 242 bin TL) alabileceğimi söyledi” dedi.