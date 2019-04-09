Balıkçının fotoğraf tutkusu

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Beyşehir Gölü'nde 30 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Erdoğan (41), balık tutmak için göle açıldığında, fotoğrafta çekmeyi de ihmal etmiyor. Fotoğraf çekme isteği zamanla tutkuya dönüşen Erdoğan, fotoğraflarıyla sergi açmayı planlıyor. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olma özelliği taşıyan Beyşehir Gölü'nde balıkçılık yapan İbrahim Erdoğan, 2 yıl önce balık tuttuğu sırada, eşsiz doğa manzarasının fotoğraflarını da çekmeye başladı. Erdoğan'ın fotoğraf çekme isteği, zamanla tutkuya dönüştü. Balık tutmak için göle her açıldığında ağın yanı sıra fotoğraf makinesini de yanında taşıyan Erdoğan, doğanın güzelliklerini ölümsüzleştirmeye çalıştığını söyledi. Göldeki doğal güzelliğin kendisinde fotoğraf merakı uyandırdığını anlatan İbrahim Erdoğan, ''Balıkçı olduğumuz için sürekli göldeyiz; manzaranın, suyun ve doğanın içindeyiz. Bu doğa güzelliği nedeniyle fotoğraf çekme merakı başladı. Hiçbir teknik bilgiye sahip olmadığım halde fotoğraf makinesi aldım sonra buraya fotoğraf çekmeye gelenlerden birkaç eğitim aldım. Sürekli fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf makinesini teknede ve yanımda taşıyorum'' diye konuştu. ​SERGİ AÇMAK İSTİYOR Çektiği fotoğraflarla sergi açmayı planladığını dile getiren Erdoğan, "Fotoğrafları anı olsun, diye çekiyordum daha sonra baktım ki fotoğraf arşivim birikti. Bunları kullanmam gerektiğini düşündüm. Birkaç yöresel yarışmalar oldu, onlara katıldım. Buralardan derece aldım. Şu an biriktirdiğim fotoğraflarla kişisel sergi açmak istiyorum. İlk sergimi kendi köyümde açmak, köylüye çektiğim fotoğrafları gösterip, Beyşehir Gölü'nün güzelliklerini tanıtmak istiyorum. Suyumuz var, balığımız var, gün batımımız var. Fotoğrafçılık güzel bir hobi ve iyi ki tanışmışım. Hayata, doğaya insanlara bakış açısını değiştiriyor. Benim için fotoğraf çekmek bir tutku, inşallah devam ettireceğim" dedi.

