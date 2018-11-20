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Balıkçının ölümüyle ilgili 2 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağının üstünden düşerek, yaşamını yitiren balıkçı İlhami Köroğlu'nun, dövüldükten sonra aşağı atıldığı yönündeki iddia üzerine 2 kişi gözaltına aldı.

Balıkçının ölümüyle ilgili 2 kişiye gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağının üstünden düşerek, yaşamını yitiren balıkçı İlhami Köroğlu'nun, dövüldükten sonra aşağı atıldığı yönündeki iddia üzerine 2 kişi gözaltına aldı.
Olay, 14 Kasım'da, Kozlu'daki balıkçı barınağında meydana geldi. İlçede balıkçılık yapan İlhami Köroğlu, iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte içki içtikten sonra sabaha karşı balıkçı barınağının üstünden beton zemine düştü. Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan Köroğlu, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Köroğlu, ardından Karabük Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Köroğlu, dün yaşamını yitirdi.
İlhami Köroğlu'nun yakınları, olayın yüksekten düşme değil; cinayet olabileceği şüphesiyle savcılığa şikayette bulundu. Savcılık tarafından olay günü Köroğlu'nun yanında bulunan ve tanık olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan 2 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan E.Ç. ve M.C.Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü. Şüphelilerin, olay günü İlhami Köroğlu ile birlikte alkol aldıklarını; ancak ölümüyle ilgili yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

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Balıkçının ölümüyle ilgili 2 kişiye gözaltıBalıkçının ölümüyle ilgili 2 kişiye gözaltı

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