Balıkçının ölümüyle ilgili 2 kişiye gözaltı (2)

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağının üstünden düşerek yaşamını yitiren balıkçı İlhami Köroğlu'nun, dövüldükten sonra aşağı atıldığı yönündeki iddia üzerine gözaltına alınan E.Ç. (19) ve aynı yaştaki M.Ç.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olayda kullandıkları değerlendirilen 2 sopa da adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ç.Ö. tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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