Balıkçının umudu palamutta

Batı Karadeniz'in en önemli balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 1 Eylül'de "vira bismillah" demek için son hazırlıklarını yapan balıkçılar, yeni sezona palamut bolluğuyla başlayacak.

Teknelerini ve ağlarını onararak hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, sezonun açılmasını bekliyor.

Palamut bolluğu dolayısıyla heyecanları yüzlerine yansıyan balıkçılar, sezona bereketli başlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Denizde bol miktarda palamut var"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun yaklaştığını ve balıkçıların denize açılmak için sabırsızlandığını söyledi.

Denizde bol miktarda palamut görüldüğünü aktaran Karakaş, "Sezon önümüzdeki günlerde açılacak. Şu anda denizde görülen palamudun durumu çok iyi. Belki bizim gördüğümüzden çok daha iyi olacak. Balıkçılar son hazırlıklarını tamamlıyor." diye konuştu.

Geride kalan sezonun hayal kırıklığıyla tamamlandığını dile getiren Karakaş, bu sezon palamuttan umutlu olduklarını kaydetti.