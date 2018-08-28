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Balıkçının umudu palamutta

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 09:31 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz'deki balıkçılar, 1 Eylül'de "vira bismillah" demek için teknelerinin ve ağlarının onarımını yaparak son hazırlıklarını tamamladı - Denize açılacakları günü sabırsızlıkla bekleyen balıkçıların yüzü, yeni sezonda palamut bolluğuyla gülecek - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Şu anda denizde görülen palamudun durumu çok iyi. Belki bizim gördüğümüzden çok daha iyi olacak"

Batı Karadeniz'in en önemli balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 1 Eylül'de "vira bismillah" demek için son hazırlıklarını yapan balıkçılar, yeni sezona palamut bolluğuyla başlayacak.

Teknelerini ve ağlarını onararak hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, sezonun açılmasını bekliyor.

Palamut bolluğu dolayısıyla heyecanları yüzlerine yansıyan balıkçılar, sezona bereketli başlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Denizde bol miktarda palamut var"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun yaklaştığını ve balıkçıların denize açılmak için sabırsızlandığını söyledi.

Denizde bol miktarda palamut görüldüğünü aktaran Karakaş, "Sezon önümüzdeki günlerde açılacak. Şu anda denizde görülen palamudun durumu çok iyi. Belki bizim gördüğümüzden çok daha iyi olacak. Balıkçılar son hazırlıklarını tamamlıyor." diye konuştu.

Geride kalan sezonun hayal kırıklığıyla tamamlandığını dile getiren Karakaş, bu sezon palamuttan umutlu olduklarını kaydetti.

Karakaş, balıkçılığın hava şartlarıyla doğru orantılı olduğuna işaret ederek, "İnşallah havalar müsaade ederse güzel bir başlangıç yapacağız." dedi.

- "Herkes 1 Eylül'ü bekliyor"

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Arif Alkan da bu yıl diğer sezonlara göre bir ay erken palamut avlamaya başladıklarını ve denizde bol miktarda bu balıktan olduğunu söyledi.

Alkan, balıkçıların denize açılacakları 1 Eylül'ü sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

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