BALIKESİR 2. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs Balıkesir Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak

Balıkesir seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri 28 Mayıs 2023 Pazar günü vatandaşlar tarafından yakından takip edilebilecek. Altıeylül seçim sonuçları, Karesi seçim sonuçları, Ayvalık seçim sonuçları, Balya seçim sonuçları, Bandırma seçim sonuçları, Bigadiç seçim sonuçları, Burhaniye seçim sonuçları, Dursunbey seçim sonuçları, Edremit seçim sonuçları, Erdek seçim sonuçları, Gömeç seçim sonuçları, Gönen seçim sonuçları, Havran seçim sonuçları, İvrindi seçim sonuçları, Kepsut seçim sonuçları, Manyas seçim sonuçları, Marmara seçim sonuçları, Savaştepe seçim sonuçları, Sındırgı seçim sonuçları ve Susurluk seçim sonuçları ve Yavuzeli seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Birçok kişi internette "28 Mayıs Balıkesir seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?" sorularını araştırıyor. İşte, Balıkesir seçim sonuçları canlı takip ekranı...

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA??

Balıkesir seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turda ilk turda olduğu gibi 08.00-17.00 arasında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

Seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü anbean Mynet.com'dan takip edilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI



