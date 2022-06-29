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Balıkesir açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

29.06.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 49 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-28" botuyla kurtarıldı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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