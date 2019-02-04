Balıkesir Adliyesi'nde gaz kaçağı; 34 kişi zehirlendi (1)

BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR Adliyesi'nde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan gazdan 34 kişi zehirlendi. Adliyeye çok sayıda ambulansla sağlık ekibi sevk edilirken, bina tahliye edilip, zehirlenenler, hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu adliyeye gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Yazıcı, hastaneye kaldırılan 34 kişiden 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğunu söyledi.
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