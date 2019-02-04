Balıkesir Adliyesi'nde gaz kaçağı; 59 kişi zehirlendi (3)

31 KİŞİ, AYAKTA TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU

Balıkesir Adliyesi'nde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan gazdan zehirlenerek Balıkesir Atatürk Şehir ve Atatürk Devlet hastanelerine kaldırılan 59 kişiden 31'i, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3'ü ağır 28 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Olayın ardından tahliye edilip inceleme yapılan adliyede, gaz sızıntısıyla ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

