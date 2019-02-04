Balıkesir Adliyesi’nde henüz nereden kaynaklandığı tespit edilemeyen gaz sızıntısı yaşandı. Çok sayıda vatandaş gazdan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Adliyesi’nde gaz sızıntısı yaşandı. 10’dan fazla vatandaş gazdan etkilenirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Gazdan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

