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Balıkesir Adliyesindeki gaz sızıntısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Balıkesir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 54 kişiye geçmiş olsun dileklerini iletti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Balıkesir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen Adliye çalışanları ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Balıkesir Adliyemizde yangın söndürme tüplerinde meydana gelen gaz kaçağından vatandaşlarımızın etkilendiğini teessürle öğrendim." ifadelerine yer verdi.

Gül, tedavileri devam eden vatandaşlara acil şifa, adliye çalışanlarına ve vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Balıkesir Adliyesinde bugün meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 54 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül balıkesir adliyesi

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