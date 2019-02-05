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Balıkesir Adliyesindeki gaz sızıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:34 | Son Güncelleme

Adliye binasındaki gaz sızıntısından etkilenerek hastanelere kaldırılan 59 kişiden 38'i taburcu edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Adliyesindeki gaz sızıntısından etkilenen 59 kişiden 38'i taburcu edildi, 21'inin ise tedavileri sürüyor.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesinde dün yangın tüplerinden çıkan gazdan etkilenen ve çevredeki hastanelere kaldırılan 59 kişiden 38'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Diğer vatandaşlardan 11'inin Balıkesir Şehir Hastanesinde, 10'unun ise Balıkesir Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor.

Şehir Hastanesindeki 11 kişiden 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Balıkesir Adliyesinde dün öğle saatlerinde bodrum katındaki yangın tüplerinden sızan gazdan 59 kişi etkilenmişti. Olay sebebiyle adli hizmetlere tedbir amaçlı ara verilerek adliye binası boşaltılmıştı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin 1 başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısını, adli ve idari soruşturma yapmak üzere görevlendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Balıkesir Gaz sızıntısı

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