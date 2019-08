Balıkesir Avlu, Türkiye’de bir ilke ev sahipliği yaptı

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Türkiye’de ilk yüzme etabı kanalda gerçekleştirilen “Avlu Balıkesir Triatlonu ve Aquatlonu” sporcuların beğenisini kazandı. Bundan sonra Türkiye Triatlon Şampiyonası’nın bir ayağı her yıl Balıkesir’de yapılacak. Balıkesir Avlu Yaşam Merkezi, Türkiye’de bir ilke ev sahipliği yaptı. Ayrıca yüzme, bisiklet ve koşu etapları da bir yaşam merkezinde ilk kez bir arada gerçekleştirildi. 480 sporcunun efor sarf ettiği yarışlarda, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Genç Kadınlar A Kategorisi’nde birincilik elde eden Gelibolu Spor Kulübü sporcusu 19 yaşındaki Elif Polat, “Yüzme parkuruna karşı ilk başta ön yargılıydım. Kötü olacağını düşündüm ama çok güzeldi kanalda yüzmek. İlk defa bir kanalda yüzdüm, gayet güzeldi. Bisiklet ve koşu parkurlarını da çok beğendim. Bir alışveriş merkezinde böyle bir organizasyon yapılması ilginç gelmişti fakat hiç zorlanmadım, keyifli geçti. Her şey çok güzeldi.” dedi.

“Bu kadar güzel bir parkur olacağını hayal etmemiştim”

Genç Erkekler A Kategorisi birincisi 19 yaşındaki İzmir GSİM Modern Spor Kulübü sporcusu Oktay Arıkan ise “Bizden daha çok efor sarf eden Türkiye Triatlon Federasyonu yetkililerine ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kadar güzel bir su ve bu kadar güzel bir parkur olacağını hayal etmemiştim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“En büyük potansiyel her zaman Balıkesir’de”

Balıkesir’in Türkiye Triatlon Federasyonu için büyük önem arz ettiğini belirten Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, “Triatlon ilk Alanya’da başladı, fakat il olarak en büyük potansiyel her zaman Balıkesir’de oldu. Her zaman milli takıma sporcu kattı ve sürekli milli takıma destek olan bir il oldu. Triatlona çok ciddi bir potansiyel oldu, Balıkesir. Onun için Yücel Başkanımın nezdinde Büyükşehir Belediye çalışanlarına, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman Arıcıoğlu ve personeline çok teşekkür ediyorum. Seneye inşallah daha büyük bir organizasyonda daha büyük katılımlarla burada olmaktan gurur ve mutluluk duyacağız.” diye konuştu.