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  4. Balıkesir Ayvalık'ı hortum ve dolu vurdu! Çatılar uçtu

Balıkesir Ayvalık'ı hortum ve dolu vurdu! Çatılar uçtu

12.02.2021 00:42 | Son Güncelleme:
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Balıkesir Ayvalık'ı hortum ve dolu vurdu! Çatılar uçtu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağış, dolu ve hortum olayıyla birlikte etkili oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçenin Eski Garaj ve Atatürk Caddesi’nin Kırlangıç mevkiinde göller oluştu. Yağış nedeniyle yollarda biriken suların oluşturduğu göller nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Şiddetli yağış ile birlikte etkili olan dolu yağışı nedeniyle Cennet Tepesi istikametinden ilçe merkezine gitmek isteyen bir otomobil kayarak yoldan çıktı ve yol kenarındaki direğe çarparak hendekten aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu.

Ayvalık’ın dünyaca ünlü Sarımsaklı mevkiinde ise şiddetli yağış sırasında oluşan hortum nedeniyle bazı evleri uçtu. İlk belirlemelere göre ölen ve yaralananın olmadığı şiddetli yağış, dolu ve hortum sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Ayvalık Belediyesi ekipleri yola uçan çatı parçalarını kaldırabilmek için seferber oldu.

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"TESPİT ETMEKTE ZORLANIYORUZ ÇOK SAYIDA BİNANIN ÇATIŞI UÇTU"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, en büyük zarar alan bölgenin Sarımsaklı olarak ortaya çıktığını söyledi. Ergin, "Şu an sayısını tespit etmekte zorlanıyoruz ama epey binanın çatısı uçmuş durumda, şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Belediyenin işletmesi olan Paşalimanı’nda ciddi hasar var, tüm ekiplerimiz sahada gerekli müdahaleyi çalışmayı yapıyorlar" diye konuştu.

(İHA)

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