Balıkesir Balya Değirmendere Barajı sulamaya hazır

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir’e yapılan Balya Değirmendere Barajı bölge topraklarını su ile buluşturacak.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Balıkesir’de yapılan barajın inşaatı tamamlandı.

Balya ilçesindeki Değirmendere Barajı’nın sulama inşaatının tamamlandığının müjdesini veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Değirmendere Barajı’nda suyun tutulduğunu ve 2020 yılında toplamda bin 160 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" dedi.