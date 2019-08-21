Balıkesir Belediye Başkanı Yılmaz: kentimiz, turistlerin gözdesi

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2019 yaz sezonunu değerlendirdi. Balıkesir'in turizmden aldığı payı giderek arttığını belirten Yılmaz, "291 kilometrelik sahil şeridine sahip Balıkesir'imiz, eşsiz sahilleri ve temiz deniziyle turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Sezon başından bu yana doluluğun devam ettiği sahillerde bakım çalışmalarını aksatmadan sürdürüyoruz" dedi.

Ege ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan, sevilen tatil merkezilerine sahip Balıkesir'in plajlarında sezonun başından bu yana yoğunluk devam ediyor. Yerli ve yabanca birçok turist, denize girip güneşlenmek için Balıkesir'in Mavi bayraklı plajlarını tercih ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, 2019 yaz sezonunu değerlendirdi. Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılan sahillerin doluluk oranlarıyla esnafın da yüzünün güldüğünü söyledi. Belirli periyotlarla sahillerde çocuklar için 'Mavi Bayrak Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri' düzenlediklerini söyleyen Yılmaz, çevre eğitimi ve yönetimi konusunda çocukları bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

'YAZ TURİZMİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Balıkesir'in yerli turistlerin olduğu kadar yabancı turistlerin de gözdesi haline geldiğini vurgulayan Yılmaz "Eşsiz kıyılarımız, tertemiz denizlerimiz var. Bunun farkındayız ve korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Çevre eğitimi çok önemli bir unsur. Çocuklarımızı bu yönde bilinçlendirici çalışmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Balıkesir, 291 kilometre kıyı şeridi olan bir şehir. Yaz turizmi bizim için önemli, birçok vatandaşımız ekmeğini buraya gelen turistlerden kazanıyor. Onlara belediyemizin imkanları dahilince destek olmaya çalışıyoruz. Sahillerde bakım ve temizliği aksatmıyoruz, İtfaiye Daire Başkanlığı'mıza bağlı cankurtaran ekiplerimiz görevlerinin başında. Turizme katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz" dedi.