Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı'ndan Zeytinli Rock Festivali kararı! Etkinlik yasaklandı...

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos tarihleri asarında yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali’ni yasakladığını açıkladı. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş'in imzasıyla yayınlanan kararda, “Vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.

İLYAS MEMİŞ GEREKÇEYİ AÇIKLADI

Etkinliği düzenleyecek olan yapım şirketinin başvurusu üzerine ise Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş şu cevabı verdi:

“İlgi dilekçeniz incelenmiş olup Milyon Yapım Organizasyon Firması olarak 17­21 Ağustos tarihlerinde İlçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 2554. Caddesi No: 41 adresinde bulunan alanda düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir. Bilgilerinize rica ederim.”

70 SANATÇININ SAHNE ALMASI BEKLENİYORDU

Yasaklanan festivalde iki farklı sahnede aralarında Duman, Mor ve Ötesi, Athena, Sertab Erener, Manga, Cem Adrian, Selda Bağcan, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Ceza, Gökhan Türkmen’in de olduğu 70 sanatçı konser verecekti.

MUNZUR FESTİVALİ DE İPTAL OLMUŞTU

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali, Tunceli Valiliği'nin yasak kararlarının ardından, tertip komitesince il merkezinde iptal edilmişti. Munzur Kültür ve Doğa Festivali tertip komitesi, Tunceli Valiliği’nin aldığı yasak kararları nedeniyle etkinliklerin yapılamaz hale geldiğini belirtip, merkezdeki festivali iptal etmek zorunda kalmıştı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ise iptal kararının valilik yasakları nedeniyle alındığını söylemişti.

