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  4. Balıkesir-Bursa yolu ulaşıma kapandı, mahsur kalan aileleri jandarma kurtardı

Balıkesir-Bursa yolu ulaşıma kapandı, mahsur kalan aileleri jandarma kurtardı

16.02.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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Balıkesir-Bursa karayolu kar sebebiyle trafiğe açılmayı beklerken, yolda kalan bir ailenin yardımına jandarma ekipleri yetişti.Balıkesir-Susurluk arasında tipi şeklinde dün geceden beri yağan yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

Balıkesir-Bursa karayolu kar sebebiyle trafiğe açılmayı beklerken, yolda kalan bir ailenin yardımına jandarma ekipleri yetişti.
Balıkesir-Susurluk arasında tipi şeklinde dün geceden beri yağan yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Kamyon ve tırların geçişine izin verilmezken, yollar kayan araçlar sebebiyle trafiğe kapandı. Yollarda uzun kuyruklar oluştu. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler de, durumun ciddiyetini ortaya koydu. Dün akşam saat 21.00 sıralarında Balıkesir-Bursa yolu Demirkapı mevkiinde kaldıklarını belirten vatandaşın yardımına jandarma ekipleri yetişti. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolundaki sürücülere kumanya dağıtılırken, jandarma ekiplerinin bir ailenin çocuklarını soğuğa dayanamadığı için Susurluk ilçesine götürdükleri bildirildi.
Balıkesir- Bursa karayolunda ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

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