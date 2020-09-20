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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’dan yangın açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 02:09 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık ilçesinde süren orman yangını hakkında açıklama yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’dan yangın açıklaması

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık ilçesinde süren orman yangını hakkında açıklama yaptı. Başkan Yılmaz, yangında can kaybı veya yaralanmanın olmadığını bildirdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık’ta çıkan orman yangını hakkında olay yerine giderek bilgi aldı. Söndürme çalışmalarını yerinde izleyen Başkan Yılmaz, "Yangın başladıktan sonra ekiplerimiz canla başla yangını kontrol altına almak için çalıştılar. Sevindirici tarafı herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok. Herkes teyakkuz halinde. Rüzgar dinerse ekiplerimizin işi biraz daha kolaylaşacak. Tahmin ediyoruz ki sabaha kadar ekiplerimiz kontrollü şekilde müdahalelere devam edecekler. Şeytan Sofrası ve Badavut mevkisinde olan hasarlarımızı en hızlı bir şekilde tespit ederek, yanan yerlere ağaç dikeceğiz inşallah" dedi.

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